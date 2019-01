"Kiss & ride" inaugurazione mostra fotografica di Nicola Casamassima

Inaugurazione della mostra fotografica KISS & RIDE di Nicola Casamassima.

Vi aspettiamo il 30 gennaio 2019 dalle 19, in via Cesare Battisti 7, all'interno del negozio di dischi Transformer.

"KISS & RIDE" dal 30 gennaio al 28 febbraio 2019.



Nella serie di fotografie di questa mostra “Kiss & ride” l'artista ha deciso di raccogliere i tanti “baci” incontrati per strada per costruire una narrazione personale. “La mia fidanzata abita a Roma, io a Bologna – spiega - così ho pensato di accorciare quella distanza con un viaggio immaginario fatto di baci. Un viaggio che parte da piazza Maggiore con il bacio di due piccioni, per seguire poi strade, stazioni ferroviarie, treni. La conclusione è una immagine che riproduce le ombre dei nostri visi mentre ci scambiamo un bacio”. L’ultima fotografia è una sorta di autoritratto – fatto di ombre e quindi per sottrazione di sostanza - e la sequenza di scatti restituisce lo sguardo dell’autore, in continuo movimento, proteso verso l’incontro.

"Paola Naldi"

