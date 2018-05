Kolektiv Lapso Circ: doppio spettacolo al femminile

Per il secondo giorno di Equilibri Festival di circo contemporaneo, Arterego associazione culturale, in coprogettazione col Comune di Casalecchio di Reno, è lieta di presentare un doppio spettacolo di circo contemporaneo in un unico evento: 11 e La Chute delle artiste di Kolektiv Lapso Cirk.



Con una scrittura che unisce virtuosismo tecnico e raffinata ricerca sul movimento, 11 – spettacolo di circo contemporaneo – porta sulla scena l’ossessione di una donna per la sua idea di controllo: l’effimera convinzione di poter gestire completamente se stessa e ciò che accade attorno a sé.

Lei si barrica nella rigidità di un universo geometrico, ma cosa accadrebbe se si

lasciasse andare al suo istinto? 11 vuole interrogarsi sulla volontà umana, troppo umana, di rinchiudere, limitare e delimitare, controllare, e sull’incontro tra questo bisogno ostinato e la casualità, l’imprevedibile, l’ignoto e, per conseguenza, il lasciarsi accadere.



La Chute è il disequilibrio di un corpo e l’equilibrio di una sfera, è lucidità e azzardo.

Cadere, per poi rialzarsi e sentirsi meglio, e allora cadere di nuovo. Lasciarsi scivolare nella disperazione, e disperatamente arrampicarsi per ricominciare.

Sì, lei si ricorda dei suoi momenti felici, e dei suoi dolori, di quelle cadute che l’hanno segnata, alcune più di altre. Ma è determinata ad andare avanti, si rialza dai suoi passi falsi quasi sempre indenne, proprio quando tutti pensano che per lei sia finita.

Ne La Chute, una donna si confida al pubblico, racconta la sua vita sinceramente, mettendo a nudo la propria anima e la propria memoria…in fondo, cos’ha da perdere?

Nel 2017 La Chute è tra i progetti vincitori del Bando Europeo De Mar a Mar/Midi Pirénés, così La Chute inizia a mostrarsi in festival e palcoscenici europei. Il debutto ufficiale è previsto per il 2019.



Evento a offerta libera.

Prenotazione consigliata: telefonare al 3703214783.

Per maggiori info visitare il sito di Equilibri Festival e seguire Arterego associazione culturale sui canali Facebook e Instagram