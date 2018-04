Komos & co. 2018: rassegna di concerti, il programma

Si apre mercoledì 4 aprile la VII edizione di “Komos & Co.- musica fra amici”, la rassegna musicale a cura del Coro LGBT bolognese Komos, con il patrocinio del Comune di Bologna, Assessorato Pari Opportunità e il sostegno di AERCO (Associazione Emilia Romagna Cori). Cinque appuntamenti in diversi luoghi di Bologna che vogliono favorire l’interazione tra pubblico e artisti, e sottolineare l’universalità della musica come linguaggio per costruire dialogo e partecipazione.

Per l’edizione 2018 di “Komos & Co.” sono ben due gli appuntamenti di CLASSICAdamercato targati Orchestra Senzaspine e Mercato Sonato a entrare in cartellone. Due tradizionali appuntamenti del mercoledì: il 4 Aprile alle ore 20 con “Batracomiomachia” e il 18 Aprile ore 20 con orchestra e solisti che offriranno un repertorio che va da Vivaldi a Mercadante passando per Brescianello. Concerti che sanciscono l’inizio di una nuova collaborazione tra realtà ben radicate a Bologna.

Da non perdere poi “Il mio Canto libero”, il concerto-spettacolo narrato sull’omofobia ai tempi del Fascismo che Komos - coro gay di Bologna terrà a Teatri di Vita l’11 aprile alle 21.

Per concludere, due stimolanti appuntamenti corali: il 21 Aprile alle 21 con il Coro San Tommaso accompagnato dal bellissimo organo della Chiesa Evangelica Metodista nel loro “Giorno eterno della terra e dei cieli”; e la tradizionale chiusura di “Musica fra amici” il 25 Aprile, ancora con Komos che ospiterà in Cappella Farnese alle 21 l’Ekos Vocal Ensemble di Vignola e il coro giovanile di Parma Cor de' Vocali in una serata dal sapore un po'... "Glee" !

L'edizione di quest'anno di “Komos & Co.” contribuirà al sostegno delle attività dell'Associazione Mozart14 ed è solo il primo atto dei festeggiamenti per i 10 anni di Komos!



