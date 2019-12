Incontro gratuito con Nino Galloni: "L'altra moneta"

Incontro con Nino Galloni sabato 21 dicembre 2019 alle ore 16,00, nella Sala dell’Arengo del Comune di Zola Predosa (BO) in Piazza della Repubblica n.1.

L’ingresso è libero e gratuito, quindi potete invitare quante più persone possibili (vedere locandina allegata).

Parleremo del suo ultimo libro “L’altra moneta. Womanesimo e natura (dall'avere all'essere). Un nuovo rapporto tra religione, economia e scienza?” e di molto altro, con ampio spazio per la discussione con il pubblico.

Potrete incontrare e parlare direttamente di economia e politica, con un protagonista indiscusso degli ultimi trenta anni.

Soprattutto per chi non lo conosce, è una occasione più unica che rara.