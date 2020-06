L’Altra Sponda del Cassero: il programma del Giardino del Cavaticcio

L’Altra Sponda del Cassero è la rassegna estiva multidisciplinare che da 5 anni si svolge quotidianamente negli spazi antistanti la Salara. Nonostante le difficoltà economiche e organizzative, il Cassero continua a resistere e conferma la propria presenza estiva offrendo alla città “un porto sicuro”. Sicurezza sia negli aspetti logistici dell'organizzazione (disposizione dei tavoli e sedute, modalità di accesso alla struttura) sia nella strutturazione dell'offerta. Nelle serate dalla seconda metà di giugno fino a fine settembre sarà infatti raccontata la costruzione quasi quarantennale di un circolo che è presidio culturale, sociale e politico nella tutela dei diritti civili, della promozione di pratiche inclusive, nonché importante centro di aggregazione, socializzazione e intrattenimento e come affrontare le nuove sfide poste dal recente presente. Un posto per sentirsi al sicuro dalle discriminazioni.

Negli spazi del Giardino del Cavaticcio si alterneranno le varie anime che compongono Il Cassero LGBTI Center, un'offerta che vedrà momenti di dibattito, incontri e think tank, intrattenimento, presentazione di libri e di ascolto di musica.



PROGRAMMA DI GIUGNO

Venerdì 19 giugno dalle 19:00

Trash For Free In The Garden

musica dalla galassia trash a cura di Magda Aliena

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata

Prenotazioni nelle giornate di apertura della rassegna, scrivendo o chiamando il numero 353 4090534 dalle ore 16:00 alle 18:00.



Sabato 20 giugno dalle 19:00

Sara Belluomini (In Nome Del Pop Italiano)

selezione 100% di origine italiana

Domenica 21 giugno dalle 18:30 alle 23:00

Aperitivo sull’Altra Sponda

Giovedì 25 giugno ore 19.00

Presentazione del nuovo graphic novel di Ann Nocenti e Flavia Biondi

"Ruby Falls"

in collaborazione con Igor Libreria

Sarà presente l'autrice Flavia Biondi

Venerdì 26 giugno dalle 21:00

Matteo Fallica

The Gay Stand Up Comedy show

Sabato 27 giugno dalle 19:00

Sarabandamelah: solo successi italiani

a cura di Diana Bludura

Domenica 28 giugno dalle 19:00

Tanti auguri Cassero! 38 anni di attivismo

Incontro con Beppe Ramina, Franco Grillini

