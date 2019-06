Falce e vinello: 2 giugno, festa dell'italia che ripudia la guerra

- 32 associazioni e comunità aderenti (religiose e non)

- Banchetti esposizioni e assaggi nei gazebo

- Musica dei FALCE&VINELLO, OTRA VEZ, ODE TO THE WEST WIND

- Ospiti ELLY SCHLEIN, DON RENATO SACCO, MEDITERRANEA SAVING HUMANS



Bologna, Piazza del Nettuno

Domenica 2 giugno, ore 17.30-21.00

L'ALTRO 2 GIUGNO - FESTA DELL'ITALIA CHE RIPUDIA LA GUERRA