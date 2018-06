Aperidog a 4 zampe ai Giardini Margherita

L'Aperidog di portamiconte inaugura l'estate allo Chalet dei giardini margherita ! SAVE THE DATE: venerdì 29 giugno dalle 19.00.

Buffet con pagamento della consumazione. Croccantini, snack in omaggio per tutti i cani offerti da portamiconte pet shop

Regaleremo anche frisbee,ciotole viaggio e portasacchetti di DogBuddy

Conservate il numero che vi verrà consegnato, perchè il più fortunato vincerà un "percorso benessere spa" nella toelettatura di portamiconte Pet Shop per il proprio amico a 4 zampe ♥

Inoltre se ancora non avete prenotato per le vacanze potrete chiederci consigli ed info su Vacanza con cane e gatto (dogtourist)

Prenotazioni tavolo gratuite a info@portamiconte.info o al tel. +39 329 6971667.

Non mancate! Vi aspettiamo!

ringraziamo gli sponsor:

Trixie Italia S.P.A

Uno Di Famiglia

Mostra meno

Festa