L’arte al tempo di Cattelan

“Comedian” più conosciuta come la banana di Cattelan, piaccia o non piaccia, entrerà a pieno titolo nei libri della storia dell’arte perché se l’arte è rappresentazione, l’idea di arte come visione dell’artista non ha vincoli estetici e il dibattito su “ciò che è arte e ciò che non lo è”, continuerà ad appassionare più gli storici che gli artisti.

Gli artisti “Al tempo di Cattelan”, che espongono in questa mostra collettiva , come gli artisti di ogni tempo, continueranno ad esprimere e rappresentare liberamente la propria idea di arte e la loro visione di vita, dando forma e unicità alle loro opere come segno della loro identità artistica a rappresentazione del proprio immaginario.

Espongono:

“Comedian” più conosciuta come la banana di Cattelan, piaccia o non piaccia,entrerà a pieno titolo nei libri della storia dell’arte perché se l’arte è rappresentazione, l’idea di arte come visione dell’artista non ha vincoli estetici e il dibattito su ciò che è arte e ciò che non lo è continuerà ad appassionare più gli storici che gli artisti.

Gli artisti “Al tempo di Cattelan”, che espongono in questa mostra, come gli artisti di ogni tempo, continueranno ad esprimere e rappresentare liberamente la propria idea di arte e la loro visione di vita, dando forma e unicità alle loro opere come segno della loro identità artistica a rappresentazione del proprio immaginario.



Espongono:



Nicoleta Badalan,

Bernardo Bandinelli,

Luisa Bergamini

Barbara Bergonzoni,

Anna Bonini

Remo Borghi,

Michela Burzo,

Stefano Buscarinu,

Natalia Ferrante,

Tonia Gentile,

MacKenzie Giova

Kora,

Massiel Leza Parra

Stefano Linzas,

Aldo Manzanares

Aneta Malinowska,

Gigi Musa,

Ainoor Rajaeepoor

Marco Romeo,

Martina Santarsiero

Juan Tardivo,

Mara Zini,

Stefania Zini