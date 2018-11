"L'arte è un modo di vedere" nell'ambito della rassegna "buffet del giovedì"

Visitare le mostre d'arte: incontriamo storici dell'arte ed esperti per apprendere le chiavi di lettura utili, in una entusiasmante visita guidata "in esterno".

Ogni serata sarà dedicata ad una mostra in corso in prestigiosi musei o gallerie d'arte, italiane o europee. Da Andrea Mantegna e Giovanni Bellini, sino alla cutlura Po, con Andy Warhol, passando da Gustave Courbet e il suo rapporto con la natura.



"COURBET E LA NATURA" - Conduce Fabila Naldi, docente e critico d'arte

Palazzo dei Diamanti, Ferrara

22.09.2018-06.01.2018

Gallery