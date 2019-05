L'operetta al circolo ufficiali

Giovedì​ 23 maggio 2019​ alle​ ore 17, nell’elegante cornice di​ Palazzo Grassi​ a Bologna in via Marsala 12, avrà luogo una gustosa messa in scena della celebre operetta​ Die Fledermaus​ –​ Il pipistrello​ di Johann Strauss II. La trama si snoda nell’arco di una movimentata serata: la giovane e bella Rosalinde (interpretata dal soprano lirico-leggero​ Eva Macaggi), trascurata dal tanto ricco e facoltoso quanto libertino marito Gabriel von Eisenstein (Maurizio Tonelli), è decisa a incontrare di nascoso un suo spasimante approfittando dell’assenza del consorte: Rosalinde è infatti convinta che Gabriel sconterà una pena carceraria che le permetterà di rimanere da sola per alcuni giorni. La protagonista ignora però che suo marito mediti di andare invece ad una lussuosa festa da ballo, alla quale vuole a tutti i costi partecipare anche la cameriera di casa Eisenstein, Adele (il soprano leggeroGiada Maria Zanzi). La festa diventerà scenario di divertenti equivoci e fra risate, schermaglie amorose e musica, la vicenda si concluderà con un inevitabile lieto fine. La regia è di Maurizio Tonelli. Direttore Musicale e Maestro Concertatore: M°​ Elena Picciolo. Costumi di​ Fabio Cicolani,​ Silvia Cerpolini​ eNatalia Lourdes. Scenografie a cura di​ Sol Omnibus Lucet APS.



I versatili interpreti annoverano il soprano Eva Macaggi nel ruolo protagonistico femminile: per la giovane artista non è la prima esibizione a Palazzo Grassi (ove ha tenuto un recital, accompagnata dal Maestro Leone Magiera). Diplomata in Canto Lirico al Conservatorio di Bologna sotto la guida di Sonia Corsini, prosegue poi gli studi con Antonella D’Amico e si perfeziona partecipando a importanti Masterclasses nonché ai Corsi di Perfezionamento organizzati dai Teatri Comunali di Bologna e Modena. Si è inoltre laureata con lode in Musicologia presso l’Università di Bologna. Vincitrice del Concorso SIAE: S’illumina, nel 2017 prende parte alla messa in scena in prima assoluta dell’opera contemporanea del compositore Michele Foresi presso l’Accademia Filarmonica di Bologna. Ha debuttato i ruoli di: Adina (L’elisir d’amore​ di Donizetti), Zerlina (Don Giovanni​ di Mozart), Bastienne (Bastian und Bastienne​ di Mozart), Pamina (Die Zauberflöte​ di Mozart), Oscar (Un ballo in mascheradi Verdi), Ninetta (La gazza ladra​ di Rossini), Berta (Il barbiere di Sivigliadi Rossini), L’Angelo (La Resurrezionedi Handel), Lesbina (Il filosofo e Lesbina​ di Gibelli), Fortunata (Satyricon​ di Maderna), Rad (Il Diluvio Universale​ di Falvetti), Poppea e Sam’s Wife nell’opera​ Noye’s Fluddedi Britten diretta da Jonathan Webb. Svolge anche un’intensa attività concertistica: nel 2018 si esibisce nello​ Stabat Mater​ di Pergolesi per il Festival Internazionale Anima Mundi di Pisa con la direzione artistica di Daniel Harding. Inaugura la stagione 2017 esibendosi nell’ambito dell’80° Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Domenico Pierini e accompagnata dai solisti del Maggio, e debuttando nella prima assoluta dell’opera​ Hayé: le parole, la notte​ di Mauro Montalbetti, promossa dalla Fondazione Teatri di Reggio Emilia. Nella stagione 2015 è soprano solista nell’ambito della rassegna contemporanea del Teatro La Fenice di Venezia e per la prima assoluta della Sinfonia per Soli, Coro e Orchestra​ The Alma Mater​ di Ezio Bosso. Come solista ha inoltre eseguito la prima assoluta de​ La vera storia del Va’ pensiero​ di Azio Corghi (commissionata dall’Accademia Filarmonica di Bologna),​ Sine Titulodi Tommaso Ussardi (prima esecuzione assoluta per la XVII edizione del Premio Magone) e​ Arts in progress​ di Matteo Malferrari (prima esecuzione assoluta, con la partecipazione di Fontana Mix, per la Fondazione Zucchelli). Vestirà invece i panni del protagonista maschile il poliedrico attore Maurizio Tonelli: oltre a dedicarsi ad impegni attoriali, è infatti anche regista, sceneggiatore, scenografo, produttore nonché direttore artistico di importanti rassegne culturali ed organizzatore di eventi. Tra le sue esperienze registiche si ricordano:​ Copenaghendi Michael Frayn,​ Un cavallo di razza,Living the beat of theatre​ e​ Perché sei tu Romeo​ di Maurizio Tonelli,​ Le serve​ di Jean Genet,​ Peronella​ di Giovanni Boccaccio,​ Due signore e un Cherubino​ di Goliarda Sapienza,​ La farsa del Maestro Pathelin​ di Caterina Zarelli e Maurizio Tonelli,​ Per un poco di Rossetto​ di Giuseppe di Francesco. In qualità di attore ha invece partecipato alle seguenti produzioni: Aulularia​ di Plauto,​ Il dio del massacro​ di Yasmina Reza,​ La locandiera​ di Carlo Goldoni,​ La morsae​ Cecè​ di Luigi Pirandello,​ Sarto per signora​ di George Feydou. Votato al teatro di prosa, fondatore e direttore artistico della Modesta Compagnia dell’Arte, con la quale partecipa a numerosi concorsi, vince diversi premi nonché calca tutt’ora svariati palcoscenici italiani, è recentemente approdato anche allo spettacolo musicale e lirico (particolarmente apprezzata la sua partecipazione come voce narrante ad una produzione di​ Die Zauberflöte​ di Wolfgang Amadeus Mozart nei panni di un malinconico Tamino che rievoca le sue vicende passate), come regista e interprete istrionico.​ Per Giada Maria Zanzi sarà un ritorno al repertorio operettistico tedesco avendo già interpretato il ruolo di Adele in una messa in scena di​ Die Fledermaus​ che ha avuto luogo nel novembre 2018 nell’ambito della seconda edizione della rassegna lirica sanlazzarese. Inizia in giovane età la sua formazione artistica, prendendo parte a laboratori teatrali prima, per dedicarsi poi allo studio del canto lirico frequentando i Conservatori di Ferrara (sotto la guida di Paolo Coni) e Bologna. Consegue la Laurea Magistrale in Discipline della Musica col massimo dei voti presso l’Alma Mater Studiourum. Prende parte a diverse Masterclasses che le hanno permesso di perfezionare​ gli stilibarocco e​ belcantistico ed​ i repertori non solo lirico, ma anche sacro e madrigalistico.​ Attualmente​ si perfeziona​ sotto la guida del soprano Scilla Cristiano. Dal 2009 svolge un’intensa attività concertistica ed operistica, come solista e artista del coro.​ Ha preso parte a​ numeroserassegne e festivals (tra cui si ricordano l’Arezzo Summer Music​ di Arezzo,​ Musica a Marfisa d’Este di Ferrara, Suona Francese​ e​ Sapere Ascoltare​ di Bologna);​ si è esibita​ ai Teatri Guardassoni e Manzoni di Bologna,​ ha cantato​ nell’elegante cornice di Palazzo Barolo a Torino, presso la prestigiosa Accademia Filarmonica e il Teatro Aldrovandi-Mazzacorati di Bologna, ove ha​ tra l’altro anche​ debuttato come Susanna ne​ Le nozze di Figaro​ di Mozart nel 2017.​ Semifinalista del Concorso L’Oratorio in Forma Scenica a Porretta (presidente di giuria: Gloria Banditelli) e vincitrice del Concorso Giovani Talenti Creativi del 2016 indetto dal Comune di San Lazzaro ha​ potuto vestire i panni mozartiani di​ Königin der Nacht in una peculiare messa in scena per ragazzi di​ Die Zauberflöte; nello stesso anno è Barbarina in una produzione de​ Le nozze di Figaro​ per​ la Fondazione Zucchelli​ di Bologna. Ha interpretato più volte Oscar in diverse messe in scena dell’opera​ Un ballo in mascheradi Giuseppe Verdi: interessante la sua performance a fianco del noto baritono Maurizio Leoni nel dicembre 2017 presso il Teatro Dehon.Nella stagione 2017/2018 ha interpretato anche​ Serpina (La serva padrona​ di Pergolesi),​ Olympia​ (Les contes d’Hoffmann​ di Offenbach),Musetta ne​ La Bohème​ di Giacomo Puccini per il San Giacomo Festival​ e, nel 2019, è stata nuovamente Die Königin der Nacht (Die Zauberflöte​ di Mozart). Ha collaborato, in qualità di soprano solista, con le Associazioni Le Muse e il Tempo e Mozart 14, e, a Teolo, col duo Jalisse, in un concerto in favore delle vittime del terremoto di Amatrice.

Completa il cast artistico la giovane pianista Elena Picciolo: brillantemente​ laureata in Pianoforte Principale al Conservatorio di Vibo Valentia e in DAMS all’Università della Calabria, consegue successivamente anche la Laurea Magistrale in Discipline della Musica presso l’Università di Bologna. Frequenta prestigiosi Master di perfezionamento artistico in tutta Italia. Docente e concertista, si esibisce, sia come solista​​ sia in ensemble, abbracciando un repertorio che spazia dalla musica antica sino alla contemporanea.



