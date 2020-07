L'ora blu - rassegna di spettacoli a Budrio

Saranno tre serate di grande qualità e intensità quelle promosse dal gruppo consigliare di opposizione “Budrio Più”, in collaborazione con un team di

giovani promotori culturali del paese, nella cornice dell’Arena Sant’Agata il 15, 16, 17 luglio.



Perché questo nome per la rassegna? L’ora blu arriva all’imbrunire: non è ancora notte e il cielo si colora di un turchese luminoso. In quel momento magico dopo il tramonto, suoni, parole e gesti danzati riempiranno l’arena Sant’Agata, nel cuore del centro storico.



Nei mesi di lockdown Budrio Più ha promosso attraverso il web l’arte, la cultura e la storia del territorio con contenuti originali e migliaia di contatti e visualizzazioni, anche grazie al contributo di artisti e appassionati.



Ora i promotori vogliono ripartire offrendo alla comunità una piccola ma significativa rassegna estiva, in un periodo particolarmente difficile per Budrio, dopo anni di desertificazione culturale, tra tagli economici, chiusure di spazi e azzeramento di progetti.

Si sono messi a disposizione artisti di grande spessore e qualità, per contribuire a sprigionare l’energia di un territorio con gli occhi e la mente aperti sul mondo.



IL PROGRAMMA

Mercoledì 15 luglio

Matteo Belli, attore

Le maschere di dentro (omaggio a Italo Calvino)



Giovedì 16 luglio

Celtic Dreams

con Fabio Galliani (ocarine), Rossella De Falco (arpa celtica), Giovanni Tufano

(percussioni).

Lucidi nella presenza / puntuali nella assenza

di e con Alice Bariselli e Stella Moretti. Musiche di Elisa Garbo. Da un'idea di Margherita

Carlotti.



Venerdì 17 luglio

Piero Odorici Quartet, Jazz

con Paolo Benedettini (contrabbasso), Marco Bovi (chitarra), Piero Odorici (sax), Dario

Rossi (batteria).



Le serate del 15 e del 17 luglio saranno introdotte da uno spettacolo di danza delle allieve dello Studio del Movimento.



Grazie agli artisti e ai tecnici che hanno deciso di prendere parte al progetto, ai volontari che ci lavorano e agli sponsor che aiutano a realizzare questo bell'appuntamento. E grazie alla Parrocchia di San Lorenzo che ospita L’ora blu nell’Arena Sant’Agata, luogo storico di rassegne cinematografiche fino al 2012.



Informazioni utili:

Offerta per lo spettacolo: 12€

Abbonamento a 3 spettacoli: 30€



Per prenotazioni:

353 4056402 (anche via WhatsApp)

Oppure e-mail a:

info@budriopiu.it



Gli spettacoli cominceranno sempre alle ore 21:00.

L’ingresso all’arena avverrà da via Garibaldi, all’altezza della Biblioteca comunale.

Per partecipare occorre prenotarsi.

Consigliamo caldamente di arrivare con un certo anticipo, per consentire un ingresso ordinato ed evitare assembramenti anche involontari.

Saranno rispettate le linee guida anti-Covid previste per gli eventi pubblici e con

un’autocertificazione i congiunti potranno sedersi vicini.

Tutte le info su sito www.budriopiu.it