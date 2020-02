La bolognese Valentina Carati ospite alla Notte delle Stelle a Berlino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La nostra cantante bolognese Valentina Carati, appena rientrata da Sanremo dove ha ricevuto il premio come talento emergente 2020, è in partenza per Berlino. Venerdì 28 febbraio sarà ospite per il quarto anno consecutivo alla 28a edizione della "Notte delle Stelle", durante il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, organizzata dal Cav. Massimo Mannozzi. Verranno premiati gli attori Claudia Gerini, Jessica Schwarz, Andrè M.Hennicke e Gojo Mitic che riceveranno il prestigioso Premio Bacco durante la serata di gala. Direttore artistico della serata sarà il maestro Luciano Nelli che si esibirà con la sua orchestra e che accompagnerà la nostra cantante bolognese nella sua esibizione. Sono attesi molti ospiti internazionali che anche quest'anno renderanno l'evento indimenticabile. Valentina, per l'occasione, indosserà uno splendido abito della stilista Antonella Donnianni di Chic Chic, un'altra delle eccellenze bolognesi.