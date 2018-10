“La chiave dell’ascensore” di Agota Kristóf

Una donna tenuta sotto sequestro dal proprio marito: è il tema del testo implacabile e incalzante di Agota Kristóf, portato in scena da Fabrizio Arcuri e interpretato da Anna Paola Vellaccio.



di Agota Kristóf

traduzione di Elisabetta Rasy



con Anna Paola Vellaccio



allestimento e regia Fabrizio Arcuri



assistente in scena Edoardo De Piccoli

assistente alla regia Francesca Zerilli

cura Giulia Basel

assistente alla produzione Marilisa D’Amico

foto di scena Roberta Verzella , Tiziano Ionta

grafica Antonio Stella



una coproduzione Florian Metateatro / Accademia degli Artefatti



Una donna tenuta sotto sequestro dal proprio marito che, con l’aiuto di un medico compiacente, infierisce su di lei sottoponendola a orrende mutilazioni. I due uomini arrivano al punto di privarla dell’uso delle gambe e a renderla cieca, e alla donna straziata non rimane altro che la voce per gridare al mondo la sua orribile storia e denunciare i soprusi subiti.

E’ questo il tema dello spettacolo, che porta agli esiti più vertiginosi quell’alterazione delle relazioni che è la volontà di possesso e di sopraffazione dell’altro.

Il testo di Agota Kristóf è incalzante e implacabile, e ribalta le apparenze: alla violenza che sembra portare allo stallo e alla sconfitta, la protagonista oppone la sua rivolta basata sulla parola e sulla comunicazione di quel dolore e di quei soprusi.