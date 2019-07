La città per la città - facciamo la nostra parte!

L'associazione Nuova Acropoli da qualche mese ha ricevuto in adozione il giardino “Giacomo Bulgarelli” (zona Certosa, vicino allo stadio Dall'Ara), all'interno del patto di collaborazione con il Comune di Bologna, Quartiere Porto-Saragozza.



Ecco la prossima attività in programma:



Domenica 21 luglio 2019

al Giardino Giacomo Bulgarelli di Bologna



Ore 18.00

“Giochiamo Riciclando”

Giochi per bambini con materiali da riciclo, per illustrare le basi dell’ecologia e imparare ad amare la Natura sin da piccoli.





Ore 19.00

“Racconti e miti sulle piante”

Le Querce e gli Aceri del giardino prederanno vita attraverso i racconti dei nostri volontari, perché non sono solo piante,“…alla loro ombra compongono i poeti e sognano gli innamorati”, e costituiscono un prezioso patrimonio culturale che vogliamo riscoprire e valorizzare.



Nel corso della giornata i volontari di Nuova Acropoli proseguiranno i lavori di pulizia e manutenzione dell’area verde.



Vi aspettiamo numerosi!!