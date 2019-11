Venerdi 8 novembre 2019 alle ore 18.00 alla libreria Mondadori Bookstore La Corte di Felsina presenta il saggio di Anna Rita Delucca



La collina dell’anima. Giorgio Morandi e la sua Grizzana



Un territorio misterioso, tutto da scoprire quello dell’Appennino tosco-emiliano dove il ‘pittore dell’anima’ Giorgio Morandi, incontrò un magico luogo d’ispirazione poetica che narrò attraverso la sua pittura di paesaggio, raccontando così, l’aspetto più inconscio dell’interiorità umana Questi luoghi del silenzio racchiudono una storia millenaria di popoli e culture che hanno dato voce all’ evoluzione della civiltà.

Il libro, della storica dell’arte Anna Rita Delucca, è strutturato in due parti : la prima sezione narra della vita, dei costumi e della storia di un territorio da esplorare, a partire dalle origini che si perdono nella notte dei tempi

La seconda parte descrive la vita e la creatività del geniale pittore bolognese: le varie fasi creative rapportate alle vicissitudini storiche di un’epoca difficile, quella intercorsa tra le due guerre mondiali .

Personaggi del mondo della cultura , dell’arte, della storia hanno avvicinato la figura di Morandi, quali Osvaldo Licini, Francesco Arcangeli, scrittori come Mario Soldati e molti altri raccontati in questo saggio che parla della vita e dell’opera ma soprattutto, dell’intimo pensiero di un personaggio unico nel suo genere per la storia dell’arte del XX° secolo



Libreria Mondadori Bookstore , via d’Azeglio 34/a Bologna





Evento promosso da Mondadori Bookstore

Evento presente in Patto per la lettura - Comune di Bologna