Officine Guitti presenta "La Commedia che fa schifo, uno spettacolo brutto". Sabato 22 febbraio ore 21.00 e domenica 23 febbraio ore 18.00. Liberamente tratto da "Che disastro di commedia" di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields.

Una scalcinata compagnia teatrale, con pochi soldi e attori scadenti, tenta di mettere in scena un ambizioso spettacolo, sul genere del giallo classico inglese, che ruota intorno a un misterioso omicidio avvenuto in un castello, in una notte di bufera di neve . Un susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori stessi, che accusano la pressione, dalla stessa regia e dallo staff tecnico, andando nel panico. Regia di Francesca Pierantoni.

info e prenotazioni 338 3727632