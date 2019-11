La confraternita dei Sikuri

E come consuetudine insieme a uno degli autunni più caldi di sempre, torna Trebbi, l'investigatore privato nato dalla penna di Massimo Fagnoni, una nuova indagine bolognese nella quale l'ex poliziotto in pensione dovrà cercare di capire che fine hanno fatto alcune donne scomparse.

Prima presentazione, come da tradizione, 14 novembre 2019 prsso la libreria Il secondo rinascimento, in via Porta Nova 1 a Bologna, pieno centro bolognese.

Presenta Sergio Dalla Val.

Seguirà rinfresco

