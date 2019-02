La fabbrica di Apollo: Orelle in concerto

LA FABBRICA DI APOLLO

Venerdì 1 marzo ad Anzola dell'Emilia quinto appuntamento con la rassegna che unisce musica, teatro ed enogastronomia.

Sul palco Elisabetta Pasquale in arte Orelle.



Dopo il successo della prima stagione, torna la rassegna La Fabbrica di Apollo. Ogni primo venerdì del mese, da novembre ad aprile, presso la Sala Polivalente della Biblioteca di Anzola dell'Emilia (piazza Giovanni XXIII), sei appuntamenti tra musica e teatro con una formula originale e innovativa: accolti da un piacevole brindisi di benvenuto con i vini delle cantine del Consorzio Vini dei Colli Bolognesi, dopo gli spettacoli gli artisti incontreranno il pubblico davanti ad un bicchiere e ad un assaggio di specialità della cucina tradizionale e stagionale. In un'atmosfera intima e suggestiva, gli artisti racconteranno di sé, dei loro progetti e delle loro esperienze, rispondendo alle domande del pubblico.



Venerdì 1 marzo quinto appuntamento con il concerto di Elisabetta Pasquale in arte Orelle.

La cantautrice e giovane contrabbassista presenta i suoi inediti con atmosfere tendenti all’acoustic rock/jazz che strizzano l’occhio anche a suoni più dream o aspri in un pop sperimentale dai contorni delicati.

Open Act per: Brunori Sas, Gregory Porter, Gino Paoli, Nada Malanima, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Niccolò Carnesi, Riccardo Sinigallia... Orelle ha pubblicato il suo primo Ep “Primulae radix” nel 2015 grazie alla Black Candy Records e ad aprile 2017 ha visto la luce il suo primo album dal titolo “Argo” per la stessa etichetta fiorentina. A novembre 2016 è stata ospite, assieme alla sua band, del prestigioso “Interfilm Festival di Berlino”, festival internazionale dedicato al mondo del cortometraggio d´autore nel corso del quale i ragazzi hanno musicato un corto francese e accompagnato la serata di premiazione del festival. La cantautrice ha goduto di collaborazioni quali il trombettista jazz Fabrizio Bosso e il cantautore Antonio Dimartino, suonato in festival jazz tra cui l´Empoli Jazz Festival, Summer Note Jazz Festival di Bologna, Bari in Jazz e tanti altri; è stata pubblicata su numerose riviste musicali tra cui la prestigiosa rivista “Musica Jazz” e sulla copertina della rivista giapponese “The Walkers”.



Venerdì 1 marzo

Sala Polivalente della Biblioteca di Anzola dell'Emilia

La Fabbrica di Apollo presenta:

Orelle in concerto

h. 20.30 Apertura ingresso

h. 21.00 inizio spettacolo

h.22.30 o fine concerto - Boccone con gli artisti