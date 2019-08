La fiaba della pace

SPETTACOLO GRATUITO (Apericena ORE 20,30 €.10)

Ironia risate riflessioni, una fiaba che parla di pace odio guerra e amore... Regole narrative stravolte per farvi perdere nei controsensi dell'essere... !!!



Spettacolo per grandi adatto ai bambini...



IN SCENA:

Charles Goodger - Musiche originali e arrangiamenti

Antonio Ricossa - Cantastorie e tutti i personaggi della fiaba



Personal Style per Antonio Ricossa - Laura Moscatelli

Suono e luci - Jacopo Bonora

Scritto da Antonio Ricossa



Puoi seguire tutti gli aggiornamenti sull'evento sulla pagina facebook:

https://www.facebook.com/events/363231560993629/



Foto di copertina di Massimo Gennari



SPONSOR:

FunSongs Education

Jaccordatore Bologna - Lecce

Eurovideo Bologna