La grande luce - cinema e spiritualità - al Cinema Tivoli

Serie di due proiezioni a tema



MERCOLEDI 21 Novembre per Verità, giustizia e dialogo per la riconciliazione - ore 20 proiezione del film L'INSULTO

Introduzione di Martina Castaldini a seguire dibattito



MERCOLEDI 28 Novembre per Ricerca interiore e impego politico - ore 20 proiezione del documentario QUANTO RESTA DELLA NOTTE

Introduzione Fabrizio Mandreoli a seguire dibattito

Iniziativa promossa da Regione Emilia Romagna e Acec Emilia Romagna



INGRESSO A OFFERTA LIBERA