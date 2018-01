Venerdì 26 gennaio, nell'ambito della stagione teatrale "Tre Teatri per Te”, alle ore 21 al Teatro Fanin si terrà “La macchina della felicità” con Flavio Insinna e la sua piccola orchestra.

La stagione teatrale promossa dal Comune di Persiceto porta Flavio Insinna al Teatro Fanin (piazza Garibaldi 3): venerdì 26 gennaio l’appuntanento è alle ore 21 con lo spettacolo “La macchina della felicità”, interpretato dallo stesso Insinna e la sua piccola orchestra, con Angelo Nigro alla direzione musicale e pianoforte, Letizia Liberati alla voce, Giuseppe Venezia al contrabbasso, Vincenzo Presta al sax eSaverio Petruzzellis alla batteria.

“Il mio amico e manager Arturo – scrive Flavio Insinna nella presentazione dello spettacolo - mi minaccia con il suo sorriso gigante: ‘Flavio, sono settimane, mesi che te lo chiedo… Scrivimi dieci righe per presentare lo spettacolo! Come lo propongo? Dai, su, ti prego!’. ‘Va bene Arturo, stanotte scrivo…’. E allora eccomi qua per fare subito chiarezza. Pardon, confusione. ‘La macchina della Felicità’ non è uno spettacolo. Non è una presentazione, una lettura, un incontro, un reading, non è una…non è un…Ma allora che cosa è? È…trovato! È la ricreazione. Come a scuola. Suona la campanella e si comincia. Salperete con il sottoscritto e la sua piccola orchestra verso ‘L’isola che c’è’, perché la felicità, nonostante tutto, può esistere, esiste, e la si può raggiungere. Il patto fra me, i musicisti e i passeggeri è chiaro: far saltare tutti gli schemi, abbandonarsi al piacere del viaggio e scatenarsi, come da bambini durante la nostra ricreazione. E ora che ci penso, il suono della campanella che interrompeva lo scorrere delle lezioni, è stata una delle prime dimostrazioni concrete che la felicità può esistere. Le pagine del mio piccolo romanzo, le canzoni della mia piccola orchestra, le domande del pubblico, gli improvvisi cambi di rotta dettati dalle suggestioni esterne, la lettura dei messaggi di chi vuole spiegarci il proprio concetto di felicità, una poesia inattesa che salta fuori dal mio cilindro”.



Non sarà ammesso pubblico in sala a spettacolo iniziato.