"La maschia"

Una mattina la signora H si sveglia e scopre che sta diventando… un uomo! La Metamorfosi di Kafka ritorna nella nostra epoca, e si infila tra i confini sempre più incerti dell’identità di genere, trasformandosi da incubo claustrofobico a irresistibile commedia, che mette in rotta di collisione il maschile e il femminile; o meglio, che racconta con occhi femminili la psiche e il corpo maschili trasformati in qualcosa che ha a che fare più con uno scarafaggio che non con un macho.

Spettacolo di Claire Dowie

versione italiana di Stefano Casi

uno spettacolo di Andrea Adriatico

con

Olga Durano

Patrizia Bernardi

Alexandra Florentina Florea