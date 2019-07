La notte della luna con conferenza e cena

"Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità"

Dulcamara in collaborazione con Inaf Oas è lieta di celebrare i 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna.



Programma della serata:

Dalle ore 18.30 alle ore 20.30 circa al ristorante

Apericena a buffet con specialità della nostra cucina vegetariana.

Adulti 15€ - bambini 10€ (bevande escluse)

Dalle ore 20.30 al Salone delle arti di Dulcamara

“La corsa alla Luna” conferenza a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (OAS di Bologna). Ingresso libero

Dalle ore 22.00

Osservazione della volta celeste con approfondimenti scientifici a cura dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (OAS di Bologna)



Parcheggio presso Dulcamara e Villa Torre. Portare scarpe comode e plaid.

Per info e prenotazioni (obbligatoria per il ristorante) potete chiamarci al numero 051/796643