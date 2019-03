La Nuova Audi e-tron arriva anche a Bologna

Audi Zentrum Bologna, da Martedi 19 a Venerdì 22, dalle 8:30 alle 12:20 e dalle 14:00 alle 19:00, presenterà per la prima volta a Bologna Audi e-tron, l’Audi completamente elettrica.

Venite a vivere l'esperienza Audi e-tron in via dell’Industria 36, cogliete l'opportunità di provare l'auto e lasciatevi avvolgere dal mondo dell'elettrico.



Ogni modello Audi unisce performance eccezionali e avanguardia tecnologica, grazie alla continua innovazione che da sempre le contraddistingue.



Oggi, un ulteriore passo avanti verso la mobilità di domani è stato compiuto: Audi e-tron, dà forma a un’idea evoluta di performance, design e sostenibilità.



Avrete finalmente l’occasione di scoprire da vicino quest’auto rivoluzionaria, in grado di unire le prestazioni superlative dell’innovativa trazione integrale elettrica quattro, all’avanguardia della velocità di ricarica ultrarapida e di un’autonomia di oltre 400 Km.



Il futuro della mobilità è iniziato.

https://audibologna.penskeautomotive.it/scopri-il-mondo-e-tron/

