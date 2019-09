La "polentata" in via Firenze

Domenica 29 settembre dalle 12.30 POLENTATA!



Menu fisso a 14 euro, anche da asporto:

- polenta con ragù alla bolognese o funghi

- salsiccia alla griglia

- crostata di mostarda

- frutta di stagione



E' gradita la prenotazione: contattare il BAR FIRENZE (051450256) o la MACELLERIA FIRENZE (051450207)



LA POLENTATA si terrà presso lo SHOPPING CENTER VIA FIRENZE, naturalmente in via Firenze a Bologna!