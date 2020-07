"La Repubblica delle Idee": la manifestazione in Piazza Maggiore dall'8 al 10 luglio

La Repubblica delle idee 2020 dall'8-10 al Luglio in Piazza Maggiore a Bologna. Dal 2012, ogni anno, la festa di Repubblica ha coinvolto migliaia di persone in giornate piene di cultura, politica, confronti e spettacoli: un'occasione di incontro tra il giornale e i suoi lettori alla quale, nonostante il Coronavirus, non vogliamo rinunciare. Dall'8 al 10 luglio il festival si divide tra appuntamenti in piazza, in tutta sicurezza, e sul web.

Tre appuntamenti al giorno in piazza Maggiore e gli altri online: molti dei quali registrati da luoghi simbolici e significativi, all'insegna di una parola d'ordine che è anche una speranza: "Ripartiamo". Proprio il primo appuntamento online dell'8 luglio può essere considerato il simbolo della ripartenza: Renzo Piano e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari dialogano dal ponte di Genova appena terminato a tempo di record. Sarà lo stesso Molinari nel pomeriggio - in un rimbalzo tra la parte dal vivo e quella sul web - a dare poi il via a Repubblica delle Idee 2020 in piazza Maggiore.