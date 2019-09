La sagra dell’anguilla e delle rane di Molinella

Ogni anno il circolo "Walter Tinarelli" di Molinella organizza alcuni week-end dedicati ai palati più soppraffini. Rispetto alle feste tradizionali in queste occasioni diamo spazio all’estro dei nostri cuochi che preparano i piatti più esclusivi dei nostri menu: piatti a base di anguilla e rane che richiamo a Molinella golosi da tutta la provincia e non solo.



Menù della Festa



Primi

Risotto di rane, Risotto alla marinara, Taglioline al salmone, Taglioline al ragù, Taglioline al ragù, Garganelli alla boscaiola

Secondi

Anguilla fritta, Anguilla ai ferri, Rane fritte, Rane al sugo, Grande Grigliata dell’Adriatico, Spiedini di seppia e gamberi, Fritto misto, Castrato ai ferri con patatine, Salsiccia ai ferri, Polenta al ragù, Polenta al ragù con salsiccia

Contorni

Patate fritte, Insalate



Al sabato il ristorante è aperto solo a cena dalle ore 18,30

La domenica il ristorante è aperto solo pranzo dalle 11,30



Per informazioni:

051 881006 (Sede circolo – solo al mattino)

Cell. 338 8891700