La santissima trinità della stand up comedy

Una rassegna comica dove si alterneranno 3 amici, 3 comici, 1 ora di risate assicurate. 🔥





sabato 2 marzo, ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna

+++ FREE ENTRY +++





I COMICI:

Riccardo Cantoni, classe 1984, è il primo stand up comedian bolognese. Giocoso, irriverente e ispirato, vi condurrà battuta dopo battuta nel mondo della sua fervida immaginazione!





Maristella Losacco, depressa e frustrata, non ha più soldi per lo psicologo per cui sfrutta nelle serate comiche il pubblico per vomitare tutti i suoi problemi. Si diletta a far ridere la gente ma la sua vera passione è fare la cameriera. Dice di essere in grado di portare tre piatti di pizza e farli cadere tutti e tre!





Bob Ferrari, tra quelli completamente sconosciuti, è il più grande comico dell’universo, un adorabile buffone che vi divertirà fino alle lacrime