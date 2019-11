La scrittrice americana Annie Dewitt presenta "Notti in bianco"

«Annie DeWitt ci guida nelle disorientanti profondità del linguaggio e, dosando con sapienza dolore e bellezza, porta alla luce sentimenti che non sapevamo di provare. Notti in bianco è una prova di coraggio da parte di una nuova scrittrice dal futuro luminoso» – Ben Marcus





Siamo orgogliosi di ospitare in libreria la scrittrice statunitense Annie DeWitt, in tour in Italia per presentare il suo Notti in bianco (Edizioni Black Coffee).

L'autrice ne parla con Roberto Camurri.

Traduce Margherita Carlotti.





mercoledì 13 novembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: È l’estate del 1990 in un tranquillo paese dell’America rurale. Il ventunesimo secolo è alle porte, e Jean sta per compiere tredici anni. La vita familiare alla Mangiatoia – l’unica casa che Jean abbia mai conosciuto – si sta lentamente disgregando. La madre di Jean decide di andarsene e in sua assenza Jean è combattuta tra le lusinghe del mondo adulto e surreali scenari di fuga.

Per proteggersi dalle dicerie di paese, si trincera dietro un forte insieme a un ragazzo abbandonato a se stesso di nome Fender Steelhead, ma mentre insieme svelano le menzogne e le segrete pulsioni delle persone a loro più vicine, Jean scopre in sé una propensione alla trasgressione.





L'AUTRICE: autrice di narrativa e saggistica. Scrive regolarmente per Granta, Tin House, The Believer, Guernica, Esquire, BOMB, Electric Literature, The Paris Review e NOON.

Con la raccolta di racconti Closest Without Going Over è arrivata finalista per il Mary McCarthy Prize.

Ha conseguito il dottorato in letteratura alla Columbia University, dove attualmente insegna, e nel 2015 si è aggiudicata una McDowell Fellowship. Notti in bianco è il suo primo romanzo.