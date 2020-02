Sabato 29 Febbraio 2020 alle ore 16:30 presso l'Auditorium del Centro "R. Bacchelli" di Via Galeazza 2 a Casteldebole (BO).



Nulla di meglio che festeggiare il compleanno di G. Rossini, grandissimo compositore di opere comiche, che col mettere in scena "La Serva Padrona" l'intermezzo buffo di G.B. Pergolesi che ha letteralmente segnato la nascita di questo fortunatissimo genere del teatro lirico!



"La Serva Padrona" fu rappresentata per la prima volta al Teatro San Bartolomeo di Napoli il 28 agosto 1733, quale intermezzo all'opera seria "Il prigionier superbo" dello stesso Giovanni Battista Pergolesi su libretto di Gennaro Antonio Federico per i festeggiamenti di Elisabetta Cristina di Brunswick-Wolfenbüttel (madre della celebre Maria Teresa d'Austria).



Il grande successo di questo intermezzo scatenò pochi anni dopo una disputa, nota come la Querelle des bouffons, fra i sostenitori dell'opera tradizionale francese, incarnata dallo stile di Jean-Baptiste Lully e Jean-Philippe Rameau, contro i sostenitori della nuova opera buffa italiana fra cui il celebre enciclopedista Jean Jacques Rousseau.



La vivacità della trama, che molto deve al canovaccio della commedia dell'arte con il suo gioco degli equivoci e degli inganni, la semplicità e l'eleganza del tessuto musicale e l'uso di personaggi molto più vicini al sentire popolare, portarono l'intermezzo buffo ad successo tale per cui questo genere assunse forma autonoma diventando un caposaldo dell'opera italiana nel mondo nettamente separato dall'opera seria.



La vicenda narra di un ricco e attempato signore di nome Uberto e della sua serva, la giovane e furba Serpina che, con il suo carattere prepotente approfitta della bontà del padrone. Uberto, per darle una lezione le dice di voler prendere moglie ma per farlo ingelosire anche Serpina gli dice di aver trovato marito, un certo Capitan Tempesta, che in realtà è l'altri non è che Vespone l'altro servo muto travestito da soldato...



Ma il resto della storia lo scoprirete venendo ad assistere a questo divertentissimo capolavoro del teatro lirico interpretato da:



Serpina - Valeria D'Astoli, soprano

Uberto - Maurizio Leoni, baritono

Vespone - Nicola Fabbri, attore



li accompagneranno



Andrea Poli primo violino

Luigi Bortolani secondo violino

Margherita degli Esposti violoncello

Miranda Aureli clavicembalo



Scene regia e costumi di Valeria D'Astoli

