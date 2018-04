LA SFIDA DELL'INTEGRAZIONE - Gli strumenti per valorizzare il dialogo tra le culture.

Vi aspettiamo per l'ultimo appuntamento di CEFA onlus a CUBO Unipol, mercoledì 18 aprile 2018 alle ore 18.

Durante questo incontro Andrea Tolomelli, responsabile CEFA dell'area del Mediterraneo, parlerà del progetto OLIVO (Olivicoltura Locale Implementata Valorizzando gli Olivicoltori di Tadla-Azilal) che ha riguardato la produzione di una varietà di olio superiore locale, denominato “Dir Beni Mellal” nella zona di Beni Mellal, nel centro del Marocco. Sono stati formati gli agricoltori e i produttori locali della zona attraverso il trasferimento dell’esperienza italiana.

Grazie a questo progetto, inoltre, è stato creato un centro di servizi all’olivicoltura, in grado di sostenere lo sviluppo dell’economia del territorio e la conservazione della biodiversità.

Con noi ci saranno anche un cuoco albanese e uno tunisino, che racconteranno il loro percorso gastronomico derivato dall'incontro delle diverse culture che li hanno formati. Insieme al cuoco bolognese Max Poggi, ci guideranno in una degustazione a base d'olio.