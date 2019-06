Presso il Torrione Sforzesco, la presentazione della Spezieria di Diotaiuti, a cura di Civitas Alidosiana



"La Spezieria di Diotaiuti è il progetto di ricostruzione della bottega dello speziale Diotaiuti di Cecco, realmente esistita a Imola (BO) intorno alla metà del XIV secolo, realizzata a partire dallo studio dei suoi quaderni di bottega, ancora oggi conservati presso l'Archivio locale, che ci hanno permesso di ricavare numerose informazioni sulle merci presenti nel negozio. Diotaiuti infatti non si occupava solo della vendita di spezie e medicamenti, ma anche di manufatti vitrei, che produceva come imprenditore e rivendeva, di apicoltura, dalla quale ricavava miele e cera, utilizzata per la produzione delle candele, di gestione dei pegni e, all'occasione, anche di pompe funebri.

La straordinaria ricchezza della fonte ci ha permesso, grazie ad approfondite ricerche e all'aiuto di storici ed erboristi, di proporre una ricostruzione unica nel suo genere, caratterizzata dalla massima aderenza ai documenti e alla meticolosa cura per il dettaglio, che al momento presenta un allestimento dotato di più di 120 pezzi, il più possibile ricostruiti da noi o realizzati da artigiani specializzati."



L'allestimento resterà visitabile fino al 16 giugno, durante tutta la durata del Palio del Torrione.