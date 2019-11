XIV edizione del Festival "La violenza illustrata": cinema, dibattiti e mostre

Festival La violenza illustrata - Vite in movimento. Prende il via la XIV edizione del Festival La violenza illustrata – Vite in movimento. Quest’anno il Festival La violenza illustrata aderisce alla campagna 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere promossa dalle Nazioni Unite dal 25 novembre al 10 dicembre.

Anche quest’anno il Festival, tra eventi off ed eventi in programma, propone più di 60 iniziative di sensibilizzazione e approfondimento che si svolgeranno a Bologna e in provincia.

Il programma completo Festival 2019:

