Lab hobby paint- pittura su ceramica

Hobby Paint è un laboratorio di pittura che da oltre quarant’anni fa provare l’esperienza della decorazione su ceramica al pubblico attraverso workshop artistici dedicati ai bambini e ragazzi che vogliono scoprire e conoscere quest’antica arte apprezzata in tutto il mondo.



Happy Paint arriverà al Labulá di San Lazzaro di Savena, direttamente dal Veneto per farci scoprire la pittura su ceramica!



Un’occasione unica per realizzare il proprio lavoretto su ceramica e portarlo a casa!



È possibile presentarsi durante tutto l’arco della giornata dalle 10:00 alle 18:30 con prenotazione.



Costo 13€



Prenotati allo ‭051 4123459‬ - 3389913464 (anche whatsApp) - klary.22@hotmail.it - Facebook vai sull’evento dalla pagina Labulá e clicca su “parteciperò”.



Evento adatto anche a classi scolastiche





Siamo a Idice (San Lazzaro di Savena) in via Emilia 325/a



Età minima consigliata 3 anni

Gallery