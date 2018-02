"Il labirinto del fauno": capolavoro di Guillermo del Toro

Sabato 17 febbraio e domenica 18 febbraio "Il labirinto del fauno" (sabato alle 22:15 e domenica alle ore 18:00) al Cinema Lumière il film di Guillermo del Toro. Per i fan è il suo capolavoro, il film dove l'amalgama di materiali fantastici, elementi horror e metafore politiche trova il risultato più irresistibile. Qui la bambina che sfugge agli orrori franchisti sublimandoli in un mondo di variopinte creature è un inno alla necessità della fantasia e al cinema come salvezza. Quasi insostenibile per certi picchi di violenza, e al tempo stesso commovente nei suoi sviluppi più visionari, è un classico esempio di film fuori da qualsiasi target che viene universalmente amato per le sue doti creative.