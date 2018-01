Laboratori gratuiti per fare abiti e maschere di Carnevale

Casalecchio Insieme e il Gruppo delle Signore dell’uso e del riuso di CasaMasi in collaborazione con la Biblioteca “C. Pavese” e Casalecchio delle Culture per il sesto anno, invitano a partecipare ai seguenti laboratori gratuiti per realizzare abiti e maschere di Carnevale con materiale di riuso:

1° laboratorio: sabato 20 gennaio 2018 ore 14.30 – 16.30 nella Sala Seminari della Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max 20 tra bambini e ragazzi. Età: 5 – 12 anni.

2° laboratorio: sabato 3 febbraio 2018 ore 14.30 –16.30 nello spazio della Virgola della Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max 20 tra bambini e ragazzi. Età: 5 – 12 anni.

3° laboratorio: sabato 10 febbraio 2018 ore 14.30 – 16.00 nella Sala Seminari della Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max 20 tra bambini e ragazzi. Età: 5 – 12 anni.

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nella Sala Piazza delle Culture, sfilata delle maschere (aperta a tutti i bambini che hanno partecipato ai laboratori e non solo), animazione carnevalesca a cura di Machemalippo.

Le Prenotazioni dei laboratori saranno presso la Casa della Conoscenza: tel. 051/598300, e-mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it E’ richiesta la presenza dei genitori durante l’attività.

Gli abiti realizzati si potranno indossare domenica 11 febbraio 2018 per il Carnevale dei Bambini di Casalecchio e nei giorni successivi saranno restituiti alla reception al pianoterra della Casa della Conoscenza. I vestiti preparati andranno ad arricchire il nucleo di abiti originali di Carnevale che potranno essere prestati ad altri bambini e ragazzi il prossimo anno, in più se ne creeranno dei nuovi.