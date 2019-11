Laboratori di arte terapia a Palazzo D'Accursio

Arteterapia : esperienze rivitalizzanti fra materiali e colori

3 serate di laboratori gratuiti : i lunedì 4, 11 e 18 novembre

ore 19.30 - 21.30 : Sala Imbeni, Palazzo D’Accursio, Bologna

1) lunedì 4 novembre : La terra - preziosa e inaspettata



2) lunedì 11 novembre : Il bianco - creare dal nulla



3) lunedì 18 novembre : Il racconto - frammenti in dialogo

I tre laboratori gratuiti a Palazza D’Accursio

In questi tre laboratori, proponiamo tre esperienze di arteterapia così come le abbiamo proposte dentro al carcere.

Sono occasioni per conoscere meglio questa metodologia, mettersi in contatto con la propria creatività e prendere uno

spazio e tempo per sé per riflettere e porsi quelle domande senza facile risposta.

Iniziativa collaterale alla mostra fotografica "Da dentro a fuori: sguardi di futuro", che documenta “NON SOLO MIMOSA”,

un progetto di volontariato svolto nella sezione femminile della Casa Circondariale “La Dozza”.

Manica Lunga di Palazzo d'Accursio, dal 5/11 al 17/11/2019, ore 10-19.

Non Solo Mimosa : Arteterapia nel Carcere Femminile

Ci piace usare una metafora per descrivere una delle funzioni più significative dell’arteterapia: costruire ponti. E'

questa una finalità che trova la sua concretizzazione nel progetto “Non solo mimosa” dove ogni azione e pensiero,

delle attività che si svolgono in carcere, sono rivolti a creare un ponte fra il dentro e il fuori.

In quanto arteterapeute, abbiamo aderito al progetto 'Non Solo Mimosa' perché crediamo che portare l'integrazione

e l'accettazione, implicite nel processo arteterapeutico, all'interno del carcere sia rivitalizzante e salutare, non solo

per le detenute, ma che lo sia per la società nel suo insieme.

Nel percorso di arteterapia, il processo creativo è il fautore del cambiamento e il lavoro artistico costituisce il mezzo

per la scoperta di sé, l’arteterapeuta diventa il mediatore e il facilitatore del processo che, in assenza di giudizio e

discriminazioni, promuove lo sviluppo e il recupero di capacità sul piano cognitivo, affettivo, comunicativo e relazionale.

I laboratori di arteterapia saranno condotti da Rebecca Hetherington, Tiziana Massa e Francesca Rippa.

NON C’E’ BISOGNO DI AVERE ESPERIENZA ARTISTICA PRECEDENTE