"Laboratori creativi e racconti al Mercato Albani": "Un pezzo da regista"

Sabato 22 giugno "Laboratori creativi e racconti al Mercato Albani" dalle ore 11:00 al Mercato Coperto di via Albani.



Accanto al programma serale di concerti, djset, sfilate di moda, cene collettive, teatro e dibattiti, venerdì pomeriggio e sabato mattina il Mercato Albani ospita diverse attività dedicate ai bambini, con laboratori creativi, favole e giochi. Tutti gli eventi, se non diversamente specificato, sono gratuiti.

Sabato 22 giugno, ore 11:00

Laboratorio creativo: Un pezzo da regista

A cura di Dry-Art

Spettacolo da strada, comico e interattivo. Lela, ovvero Mademoseille Lamponia Lampone, si presenta in città come una famosa ballerina classica per selezionare attori e attrici della sua prossima opera teatrale e forse cogliere l'occasione per trovare il tanto agognato fidanzato. Le prove, canto, danza, recitazione e portamento coinvolgeranno i presenti.