Laboratorio abbinamento birra-formaggi

All'interno della manifestazione MicroBo Beer Festival 2018, venerdì 8 giugno si terrà il laboratorio abbinamento birra e formaggio.



CHEESE AND CHEERS

Alessandra Agrestini, giudice internazionale di birra, e Dorothea Licandro, publican del Mosaik e membro ONAF, vi condurranno in un percorso gustativo estremamente goloso attraverso l'abbinamento di 4 birre con 4 formaggi.

€ 10,00



Max 30 partecipanti



Per info e prenotazioni: 3289153766



Per il programma completo:

FB: MicroBo Beer Festival 2018

www.microbobeerfestival.com



● MicroBo - Beer Festival ●

VOI PORTATE LA SETE... AL RESTO PENSIAMO NOI



Powered by Il Punto TEAM