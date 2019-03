Laboratorio di cerchietto Lol!

Per tutte le amanti delle LoL... un laboratorio pensato apposta per voi!



Costruiremo insieme il vostro cerchietto LoL scegliendo i capelli, gli occhi, gli accessori della vostra LoL preferita, decoreremo con strass e brillantini per ottenere un cerchietto davvero speciale!



Età consigliata: dai 3 anni



*I genitori non sono obbligati a sostare presso la struttura. Le educatrici potranno occuparsi dei bambini non accompagnati*



Per info e prenotazioni: 3389913464 - klary.22@hotmail.it - FB cliccando “parteciperò” sull’evento pagina LABULA'

