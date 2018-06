Laboratorio creativo: nutrire l'unicità nella relazione con l'altro

Un laboratorio creativo per adulti e bambini presso l'Associazione 300 scalini nella rassegna 'Collina Soft':

"Gran parte della bruttura di questo mondo, viene dal fatto che la gente che è diversa permette che altra gente la consideri uguale” (Harold e Maud)

Ognuno di noi è unico, speciale. Se ci viene dato un foglio bianco, ognuno di noi ci disegnerebbe una cosa diversa. Però la società ci chiede di conformarci ad un'immagine stereotipata alla quale è difficile opporsi. Ti proponiamo uno spazio di espressione individuale per fare emergere quella piccola scintilla dentro di te che ti rende unico, speciale e ...Beh! Sì! Perché no? Diverso!

Il laboratorio creativo è aperto a tutti, bambini e adulti, dai 3 anni in su. (Bambini dai 3 ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto per la durata del laboratorio.)

Partecipanti max: 15 persone.

Prenotazione obbligatoria: arteterapia.rebecca@gmail.com / 348.58.39.559

https://www.arteterapiabologna.org/eventi-in-programma

http://ai300scalini.blogspot.com/2018/05/ogni-venerdi-la-collina-soft-attivita.html