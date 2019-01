Laboratorio creativo: il sacchetto porta coriandoli

Un altro appuntamento per bambini di tutte le età, per arrivare al carnevale belli attrezzati!

Ogni bambino scieglierà il personaggio del suo sacchettino porta coriandoli e stelle filanti, lo coloreremo e decoreremo insieme.



Costo per i tesserati: 5€

Costo per i non tesserati €8



** i genitori non sono obbligati a rimanere**



Siamo in Via Emilia 325/a a Idice (San Lazzaro di Savena)



Vi aspettiamo!



Prenota cliccando "parteciperò" o allo 051/4123459 o al 338/9913464 o via mail a klary.22@hotmail.it

