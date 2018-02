Ctrl Art Lab Playground: "Dentro la fabula" con il regista

Domenica 18 febbraio Ctrl Art Lab Playground all'AtelierSì: giochi tecnologici con gli artisti, per bambini dai 4 agli 11 anni. I bimbi giocano con suoni, immagini, luci e video iniziando ad approcciarsi in maniera ludica ai dispositivi digitali per lo sviluppo della creatività e dell’espressione artistica.

Ogni domenica si lavora con un artista diverso su un nuovo tema: il 18 febbraio Dentro la fabula del cortometraggio animato con il regista Fabrizio Cavallaro. In un contesto in cui l’accelerazione dello sviluppo tecnologico rischia di portare ad atteggiamenti solipsistici e all’isolamento dell’individuo proprio nelle fasi più delicate dello sviluppo, l’obiettivo di Ctrl Art Lab è quello di stimolare la creatività e le abilità manuali dei bambini e permettere loro di interagire in ambienti capaci di associare ai loro movimenti la produzione di suoni e immagini così da rendere esperibile la connessione tra gesto e creatività. Con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Playground per bambini dai 4 ai 7 anni, h. 15.30-16.30

Playground per bambini dai 8 agli 11 anni, h. 17.00-18.00

Posti limitati, prenotazione consigliata (le prenotazioni aprono una settimana prima di ogni incontro): workshop@ateliersi.it,338 3625724 (da lunedì a sabato h 15.00-19.00).