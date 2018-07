Laboratorio di ceramica Raku: tutti i giovedì di luglio

Aria, acqua, terra e fuoco insieme come per magia!

Appuntamenti per le famiglie fra ARTE e NATURA: meraviglia, bellezza, empatia, ecologia… Cogliere la bellezza della natura, come se fosse un’opera d’arte, vivendo esperienze artistiche con la natura, nella natura, per la natura

Fra terra e fuoco: la ciotola Raku dai colori irripetibili Decorare e infornare la ciotola di argilla refrattaria, sfornando una meravigliosa ed unica ciotola Raku quale esempio di un’artistica alchimia degli elementi. Vivere con gioia e armonia la natura è il significato del termine Raku.



QUANDO: i giovedì di Luglio 5 12 19 26

ORARIO: dalle 18,30 sino a sera con possibilità di picnic sul prato

Consigliato dai 3 anni di età



Strettamente legata alla cerimonia del tè, tanto cara al popolo giapponese, la ciotola Raku, decorata dai bambini, dopo avere subito diverse trasformazioni nei materiali e nei colori, ritorna fra le mani del proprio piccolo artista, portando con sé l’esperienza del meraviglioso e la consapevolezza che la natura è un’artista.



La sfornata degli oggetti dipinti e poi cotti con la tecnica Raku è di un fascino particolare: l’effetto fumé del fuoco e della carta incendiata, il raffreddamento con il vapore acqueo ed infine il lavaggio finale fatto a cura dei bambini, sono tappe fondamentali per la buona riuscita dell’atelier.

I bambini attendono che la magia sia compiuta, immaginando la propria ciotola, fino a quando, avendola fra le mani, scoppia l’emozione della sorpresa per la propria creazione.



Il laboratorio artistico esperienziale in cui ciascun partecipante potrà dipingere la propria ciotola di ceramica, per poi cuocerla in estemporanea e gioire della bellezza alchemica della trasformazione dei colori e della materia, fra acqua, vapore e fuoco!

Per tutti possibilità di cenare all’ombra degli alberi o sui prati che profumano di erba appena tagliata, chiunque potrà vivere un’opportunità unica per riscoprire un’esperienza all’aperto amata dai bambini. In loco potrete trovare bibite e snack vari oppure potete portare da casa un cestino o sacco con le cose che più gradite.

Durata del percorso da 2h

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLO 051 757419



COSTO: € 12,00 bambini e adulti con kit laboratoriale; € 4,00 adulti /bambini no kit laboratoriale solo ingresso;

Nota bene In caso di maltempo le attività al museo, saranno annullate.



Gallery