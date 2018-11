Laboratorio per il "Vecchione "partecipato"

Domenica 2 dicembre dalle 11 Parco del Cavaticcio il laboratorio Il Vecchione 2019. Il Dipartimento educativo MAMbo e "Senza titolo" – Progetti aperti alla cultura, affiancano Cantieri Meticci nella realizzazione del Vecchione 2019, un Vecchione "partecipato" costruito insieme alle famiglie, ai bambini e ai cittadini tutti.

Primo appuntamento domenica 2 dicembre al Parco del Cavaticcio dalle 11 alle 17 per rispondere insieme alla domanda "A chi e a cosa ci apriremo nell'anno che verrà?". Tutti sono invitati a portare da casa oggetti in legno che non servono più come porte, cassetti, finestre, tavoli e sedie che gli scenografi di Cantieri Meticci sapranno elaborare in un'opera originale. Tutti i materiali ricevuti e prodotti nel corso della giornata contribuiranno a dare forma alla figura del Vecchione 2019, frutto di una azione laboratoriale partecipata, desunta dalle pratiche dell'arte.