San Valentino: un laboratorio di gelato per coppie

Il Gelato Museum Carpigiani trasforma San Valentino in un appuntamento ancora più dolce con il laboratorio dedicato alle coppie. Sabato 10 febbraio tre appuntamenti (alle 11.00, 14.30 e alle 16.30) per creare insieme uno deliziosa torta a forma di cuore. Tutti gli innamorati potranno passare la festa più romantica dell’anno con dolcezza preparando insieme la Gelato Heart Cake da portare a casa e condividere.

E non è tutto: il workshop, che include una lezione di gelato, consentirà ai partecipanti di entrare nel laboratorio della gelateria e immergersi a 360° in un’esperienza creativa grazie a cui potranno dar vita alla loro torta partendo dagli ingredienti base, per poi farcirla e decorarla a piacere.

Lasciatevi trasportare da amore e fantasia, non fatevi sfuggire questa golosa e dolcissima esperienza nel mondo del gelato!



Prezzo per coppia: 25 € (include: lezione di gelato e torta da portare a casa).



Prenotazione obbligatoria: booking@gelatomuseum.com – T. 0516505306