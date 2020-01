Laboratorio gratuito di “Filosofia Attiva”: rompi gli schemi, trova risposte

Il 30 gennaio alle 19.00 si terrà la presentazione del Laboratorio gratuito di “Filosofia Attiva”, una serie di 12 incontri volti alla conoscenza di alcuni importanti insegnamenti di Saggezza provenienti dall’Oriente e dall’Occidente del mondo.

Il Laboratorio si rivolge agli appassionati, ai curiosi, agli aspiranti conoscitori di se stessi, ma anche a chiunque voglia avvicinarsi alla Filosofia, anche per la prima volta: un appuntamento settimanale per apprendere insieme e scoprire l’utilità della Filosofia nella vita di tutti i giorni.

Una Filosofia utile? Ma come?

La Filosofia dona importanza ai valori senza tempo, che aiutano la convivenza; permette inoltre di potenziarsi, sviluppando la capacità di trovare soluzioni alle difficoltà.

Essendo poi nata per rispondere a domande umane di ogni tipo, dà risposte concrete alle problematiche della quotidianità. Ed infine, invita l’uomo ad una vita attiva e generosa, poiché è questo che ci fa realmente sentir parte dell'Umanità!

Questo Laboratorio è una proposta per non soffermarci sulla teoria, ma vedere oltre e passare all’azione, per risvegliare il filosofo che è in ciascuno di noi, seguendo le orme di grandi uomini dell’antichità che hanno fatto la storia del pensiero: spaziando da Platone ad Aristotele, da Seneca a Confucio, dalla saggezza dell’Antico Egitto alla battaglia di Arjuna, per vivere la vita ogni giorno come una grande avventura.

Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it