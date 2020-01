"Filosofia attiva": un corso gratuito per rompere gli schemi e trovare le risposte

"Filosofia attiva": il 30 gennaio alle 19 presentazione del laboratorio gratuito per rmpere gli schemi e trovare risposte. Appuntamento presso la Nuova Acropoli Bologna

Nata per rispondere a domande umane di ogni tipo, la Filosofia dà risposte concrete alle problematiche della quotidianità ed invita l'uomo ad una vita attiva e generosa. Questo Laboratorio è una proposta per non soffermarci sulla teoria, ma vedere oltre e risvegliare il filosofo che è in ciascuno di noi, sull'esempio dei grandi del passato.