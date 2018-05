Laboratorio gratuito di fotografia e uso dei social media

Per ragazzi dai 16 ai 25 anni.

A cura di Associazione Ya Basta - Caminantes, con la fotografa Simona Granati e il webmaster Claudio Calia.



- Raccontare il territorio attraverso il linguaggio delle immagini-

10 ore di corso teorico e pratico per imparare insieme come nasce un reportage, le tecniche di fotografia e di ripresa e come diffondere al meglio le foto sui social network.



I temi trattati nel percorso saranno:

- Introduzione al linguaggio fotografico e brevi cenni di storia della fotografia

- Come nasce un reportage: la scelta e lo studio del tema

- Tecniche di ripresa in esterno

- Come si lavora una foto: editing e post produzione

- Come diffondere al meglio le nostre foto sui social network

- Come e cosa scrivere nei nostri post: strategie di social media marketing per Instagram, Facebook, Twitter.

- Rendere virale una foto: capire gli hashtag, sondare i trend, interagire con gli utenti

- Cosa e quando pubblicare? Interpretare le abitudini degli utenti con strumenti di analisi, programmare i post per tutti i canali social a partire da un'unica piattaforma



Il percorso sarà strutturato in un primo momento pratico/teorico su storia e teoria della fotografia, un'uscita per mettere in pratica le tecniche di ripresa ed un momento sulla condivisione sui social network.