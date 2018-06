Laboratorio creativo: una stanza tutta per sé

Virginia Woolf disse che una donna deve avere soldi e una stanza tutta per sé se vuole scrivere... ovvero: ogni essere umano necessità di autonomia e un proprio spazio per accedere al suo mondo interno in modo autentico.



Arriva l'estate... il caldo... la voglia di vacanza... il bisogno di riposarsi... e prendere spazio e tempo per sé. Il laboratorio mira a allinearci a fare proprio questo. Attraverso la costruzione di uno proprio spazio, impariamo a nutrire, gioire e godere il nostro spazio interiore, che ci collega con la nostra creatività e la nostra identità più profonda. In questo modo, il vuoto del non-fare diventa uno spazio pieno di potenzialità per noi stessi e il semplice starci dentro un'esperienza arricchente oltre che rilassante.



Domande Frequenti:



Che cos’è Arte Terapia?

E’ una modalità che ci permette di usare materiali artistici di ogni tipo per esplorare ed esprimere parti di noi, non sempre accessibili attraverso la mente razionale. I colori nonché la consistenza di diversi materiali evocheranno emozioni per permetterci di accedere al mondo misterioso e meraviglioso dentro ognuno di noi.



Dovrei già avere esperienza come artista?

Assolutamente no. Abbiamo tutti giocato con i colori, almeno una volta nella vita. Basta poter prendere in mano una matita, amare i colori o voler sporcarsi le dita con l’argilla. L’enfasi non è sul creare ‘un’opera d’arte’ ma sul lasciarsi incantare dal materiale stesso.



Presentazione di chi conduce il laboratorio (Arte Terapeuta, Rebecca Hetherington):

Nata a Londra nel 1977, mi sono trasferita a Bologna nel 2000. Ho fatto la mia formazione prima come artista al Winchester School of Art (Università di Southampton, 1995-1999) e poi al Wimbledon School of Art (Università delle Arti di Londra, 2010-11). Grazie a questi studi, ho capito che la mia passione stava nel usare l'arte per migliorare la qualità di vita delle persone. Tornata a Bologna nel 2011, ho fatto la formazione quadriennale come arte terapeuta presso Art Therapy Italiana. Sono nel albo del Health Care Professions Council del Regno Unito come 'Art Psychotherapist' (n. AS 16144) e in Italia sono iscritta ad ApiArt (Ass. Professionale Italiana Arteterapeuti, n. 397). Dal 2014, sono membro del Gruppo di Arte Terapia di Coordinamento Clinico sull'Adozione e Affido.



Per: adulti

Partecipanti max: 6 persone. Prenotazione obbligatoria.



Per avere informazioni e/o iscriversi: arteterapia.rebecca@gmail.com / 348.58.39.559